Спортсмены из Подмосковья выиграли золото и бронзу на чемпионате России по вольной борьбе

Представители Московской области успешно выступили на чемпионате России по вольной борьбе среди мужчин, завоевав золотую и бронзовую медали.

Спортсмен Центра олимпийских видов спорта Иналбек Шериев стал золотым призером в весовой категории до 74 кг. Бронзовую медаль в весовой категории до 65 кг выиграл Алик Хадарцев из Центральной спортивной школы №1 в Наро-Фоминске. В борьбе за третье место он досрочно победил спортсмена из Дагестана.

Соревнования проходили с 30 июля по 1 августа 2026 года в поселке Новоивановское Московской области. В них приняли участие 379 борцов из 39 регионов.

Благодаря успешным выступлениям подмосковные спортсмены получили право представлять Россию на чемпионате мира, который пройдет с 24 октября по 1 ноября в Астане.

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