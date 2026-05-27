Спортсмены из Подмосковья выиграли 8 медалей на международном турнире по дзюдо

На международных соревнованиях по дзюдо «Кубок Анатолия Рахлина» среди юниоров и юниорок до 21 года, которые прошли в Санкт-Петербурге, представители Московской области завоевали восемь медалей. Об этом сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

Серебряные призеры турнира: * Илья Топтыгин (весовая категория до 60 кг, Щелково); * Павел Коловердов (весовая категория до 73 кг, Щелково); * Эмиль Раджабханов (весовая категория до 66 кг, Химки).

Бронзовые медали завоевали: * Давид Топсакалян (весовая категория до 66 кг, Фрязино); * Тимур Алиев (весовая категория до 81 кг, Щелково); * Иван Цветков (весовая категория до 66 кг, Подольск); * Гарик Садоян (весовая категория до 81 кг, Фрязино).

Среди юниорок в весовой категории свыше 78 кг третье место заняла Замират Кусаева (Химки).

Всего в соревнованиях приняли участие 300 спортсменов из семи стран: России, Белоруссии, Казахстана, Таджикистана, Киргизии, Молдавии и Сербии.

Кубок Анатолия Рахлина назван в честь заслуженного тренера СССР и России. Турнир является важным этапом подготовки к первенствам Европы и мира.

