Спортсмены Подмосковья выиграли 9 медалей на чемпионате России по стрельбе из лука

Представители Московской области успешно выступили на чемпионате России по стрельбе из лука среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. Соревнования проходили с 8 по 14 июня в городе Алексин Тульской области.

По итогам турнира спортсмены из Подмосковья завоевали две золотые, пять серебряных и две бронзовые медали. Они выступают за региональный Центр спортивной подготовки по паралимпийским, сурдлимпийским и неолимпийским видам спорта.

Победителем в личных соревнованиях стала Екатерина Кондратьева в дисциплине «блочный лук, класс W1, женщины». Вместе с Еленой Крутовой она также завоевала золото в командных соревнованиях. В этой же категории серебряные медали в личных соревнованиях получили Елена Крутова и Анастасия Джиоева.

Среди мужчин в дисциплине «блочный лук, W1» серебряными призерами стали Наиль Гатин и Иван Козлов, а также Константин Донской и Александр Петри. В состязаниях смешанных пар Елена Крутова и Константин Донской принесли команде еще одно серебро.

Бронзовыми призерами в соревнованиях среди женских пар стали Анастасия Джиоева и Лилия Рашитова. Смешанный дуэт Анастасии Джиоевой и Наиля Гатина также занял третье место.

Чемпионат России по стрельбе из лука является одним из ключевых соревнований для российских паралимпийцев, где отбирают сильнейших для формирования национальной сборной. В турнире приняли участие более ста двадцати спортсменов из двадцати семи регионов страны.