Спортсмены из Подмосковья выиграли четыре медали на первенстве России по конькобежному спорту

В первенстве России по конькобежному спорту, которое прошло в рамках государственной программы «Спорт России», представители Московской области показали отличные результаты, завоевав четыре медали. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта региона.

Ксения Сиразева, спортсменка из Коломны, стала лучшей среди юниорок на дистанции 500 метров. На дистанции 1000 метров она завоевала бронзовую медаль.

Савелий Пронин, также представляющий подмосковный Центр олимпийских видов спорта, выиграл две серебряные медали среди юниоров на дистанциях 500 и 1000 метров.

Следите за новостями министерства физической культуры и спорта Московской области в социальных сетях: [Telegram](https://t.me/minsportmo), [VK](https://vk.com/minsportmosobl), [МАХ](https://max.ru/id5047132964_gos).