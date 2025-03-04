Спортсмены из Подмосковья выиграли 6 медалей Всероссийской спартакиады инвалидов

В Ижевске с 24 февраля по 1 марта проходила IV Всероссийская спартакиада инвалидов. Спортсмены из Московской области выиграли шесть медалей.
Победителем в лыжных гонках (спорт лиц с поражениями опорно-двигательного аппарата) на дистанции пять километров классическим стилем стал Иван Серебряков. Он также завоевал две бронзовые медали в «спринте» классическим и свободным стилями. Еще одно золото команде из Подмосковья принес Роман Лопатин в дисциплине «слалом-гигант» (спорт глухих).
Иван Павликзанял второе место в соревнованиях горнолыжников в дисциплине «слалом» (спорт глухих) и третье – в категории «слалом-гигант».
Мероприятие провели по государственной программе «Развитие физической культуры и спорта».
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