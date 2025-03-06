Спортсмены из Подмосковья выиграли 3 медали первенства России по фристайлу

С 27 февраля по 7 марта в Миассе проходит первенство России по фристайлу. Спортсмены из Подмосковья выиграли на соревнованиях три медали.
Жительница региона Елизавета Фролова заняла второе место в состязаниях среди юниорок в дисциплине «биг-эйр», уступив спортсменке из Красноярского края. Она также получила бронзовую медаль в категории «слоуп-стайл».
Третье место в этой же дисциплине занял Егор Рязанцев из Подмосковья.
Турнир проводят по государственной программе «Развитие физической культуры и спорта».
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