Спортсмены из Подмосковья победили в соревнованиях по пулевой стрельбе

Вероника Позарова и Иван Крыльцов из Московской области стали победителями всероссийских соревнований по пулевой стрельбе среди юношей и девушек до 17 лет. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

В олимпийском упражнении «пневматический пистолет, пара смешанная» подмосковный дуэт одержал победу над стрелками из Пензенской области. Судьи несколько раз делали предупреждения обеим парам за ошибки в ходе стрельбы. Однако спортсмены из Московской области справились с волнением и довели встречу до победы со счетом 16:8.

Бронзовыми призерами стали пары из Москвы и Архангельской области.

Всероссийские соревнования по пулевой стрельбе проходят с 25 апреля по 5 мая 2026 года в Ижевске (Республика Удмуртия) в рамках федеральной программы «Спорт России».