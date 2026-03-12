Спортсмены из Подмосковья отличились на первенстве России по бобслею

На первенстве России по бобслею среди юниоров до 27 лет, которое проходит с 6 по 12 марта 2026 года в Сочи, спортсмены из Московской области завоевали пять медалей. В копилке представителей Подмосковья одно золото, одно серебро и три бронзы, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта региона.

В соревнованиях двухместных экипажей тандем Степана Дубинко и Владислава Скулина (областной Центр олимпийских видов спорта) завоевал золото. Еще одну бронзовую медаль подмосковные юниоры завоевали в «четверках». В составе экипажа выступали спортсмены Степан Дубинко, Владислав Скулин, Данила Курилин и Даниил Кулешов.

Среди юниорок в дисциплине «двухместный экипаж» представительница Московской области Нина Клименко (областной Центр олимпийских видов спорта) в паре со спортсменкой из Красноярского края Алиной Колобовой стала серебряным призером. В дисциплине «монобоб» Нина Клименко поднялась на третью ступень пьедестала почета.

