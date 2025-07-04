Спортсмены из Павловского Посада выступили на соревнованиях по пожарно-прикладному спорту

В Подольске прошли Межрегиональные соревнования, организованные Главными управлениями МЧС России по субъектам Российской Федерации по пожарно-прикладному спорту. Мероприятие собрало лучших спортсменов-пожарных из разных регионов страны, демонстрирующих свое профессиональное мастерство.

Воспитанники спортивной школы «Вымпел» из Павловского Посада, входящие в состав сборной команды Московской области, представили свой регион и завоевали призовые места.

«Евгения Шмидт из средней возрастной группы с результатом 7:48 секунд в финальном забеге преодоления учебной башни в окно второго этажа завоевала первое место и стала чемпионкой в своей категории. Федор Уразов из младшей возрастной группы стал бронзовым призером с результатом 7:40 сек», — сообщили в руководстве спортивной школы.

Кроме того, Владислав Рощупкин также стал чемпионом Межрегиональных соревнований. Егор Маякин пополнил копилку наград сборной Московской области, завоевав бронзовую медаль.