Спортсмены из Павловского Посада приняли участие в соревнованиях по боксу

Спортсмены из Электрогорска приняли участие в турнире по боксу, прошедшем во Владимирской области. Соревнования, организованные спортивным клубом «БОЕЦ», собрали боксеров из разных регионов.

Воспитанники спортивной школы «ВЫМПЕЛ» из Электрогорска представили свой город и завоевали награды.

«Воспитанники спортивной школы продемонстрировали безупречную технику, тактическую выучку и несгибаемый боевой дух. По результатам боев спортсмены заняли призовые места в своих категориях: Давид Румбаль, Тимофей Фролов, Андрей Колесников — первое место, Петр Колесников — второе место, Максим Ежков и Артем Абдурахманов — третье место», — сообщили в спортивной школе.

По словам организаторов соревнований, успех электрогорских боксеров — это результат кропотливой работы тренерского состава. Спортивная школа «ВЫМПЕЛ» приглашает всех желающих записаться в секцию бокса. Получить подробную информацию и записаться на тренировки можно по телефону: +7 (496) 433–07–34.