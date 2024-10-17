Спортсмены из Павловского Посада приняли участие в массовом марафоне в Москве

Самый массовый забег России состоялся в столице в 11-й раз. В Московском марафоне поучаствовали и спортсмены из Павловского Посада.

Соревнования собрали около 30 тысяч бегунов. Дистанция проходила по центру Москвы, через Садовое и Бульварное кольцо, Крымский мост, Тверскую улицу и даже около стен Кремля.

Опытных легкоатлетов Михаила Ровковского и Николая Лесных из Павловского Посада пригласили на марафон для того, что задавать темп другим бегунам.

Михаил Ровковский возглавляет движение«5 верст в Павловском Посаде». Все желающие жители города могут вместе с участниками сообщества по субботам совершать утренние пробежки по парку.

Добавим, что 19 октября в парке «Меленки» откроется новая беговая трасса протяженностью пять километров. Забег стартует в 8:45.

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