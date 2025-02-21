Спортсмены из Орехово-Зуева завоевали 11 золотых медалей на турнире по плаванию

В Шатуре на базе дворца спорта «Олимпийский» прошел традиционный турнир по плаванию памяти заслуженного тренера-преподавателя Ивана Ильинова. По его инициативе был открыт первый в регионе специализированный класс по плаванию, положивший начало развитию этого вида спорта в области.

В соревнованиях приняли участие более 150 спортсменов, представлявших города Московской и Владимирской областей. Среди участников были пловцы, занимающиеся во дворце спорта «Восток» Орехово-Зуева под руководством тренера Татьяны Грановской. По словам судей, спортсмены продемонстрировали высокий уровень подготовки, мастерство и волю к победе.

«Их упорные тренировки и самоотверженный труд принесли впечатляющие результаты, которыми по праву может гордиться округ», — сообщили организаторы турнира.

Пловцы завоевали в общей сложности 26 медалей. В их активе 11 золотых, девять серебряных и шесть бронзовых медалей, а также кубок в эстафете.