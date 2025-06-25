Спортсмены из Орехово-Зуева выступили на соревнованиях по плаванию

Орехово-зуевские пловцы выступили на III этапе Московских областных соревнований по плаванию RUZA-CUP «Руза заповедная». Турнир собрал около 1000 спортсменов из различных уголков России.

Округ представили воспитанники спортивной школы «Феникс». Им удалось завоевать девять медалей различного достоинства.

Тимофей Григорьев завоевал три золотые медали на дистанциях 50, 100 и 200 метров вольным стилем. Кроме того, в его активе две серебряные медали на дистанции 50 метров брассом и на спине, а также бронзовая медаль на стометровке брассом.

Не менее успешно выступил Иван Глухов, который трижды поднимался на пьедестал почета, завоевав бронзовые медали в плавании на спине на дистанциях 50 и 100 метров, а также на дистанции 50 метров стилем баттерфляй.

По словам организаторов турнира, успех орехово-зуевских пловцов — это результат кропотливой работы спортсменов и тренера, их целеустремленности и стремления к совершенству.