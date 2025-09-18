Спортсмены из Орехово-Зуева выиграли соревнования по плаванию

В Рузе прошел четвертый этап областных соревнований по плаванию RUZA-CUP «Рузский спринт». Более 800 спортсменов со всего Подмосковья вышли на старт, чтобы побороться за медали на коротких дистанциях.

Участие приняли пловцы из спортивной школы «Феникс» Орехово-Зуевского округа. Тимофей Пальцев завоевал золотую медаль на дистанции 50 метров брассом. Кроме того, он выиграл серебряную медаль на дистанции 100 метров брассом. Ксения Кадушкина также не оставила соперникам шансов, выиграв золото на дистанции 100 метров на спине, а Михаил Нешин завоевал серебряную медаль на дистанции 50 метров брассом.

«За успехом юных пловцов стоит кропотливая работа опытного тренера Валерия Александровича Демина, который вкладывает в своих подопечных не только знания и навыки, но и частичку своей души», — сообщили организаторы соревнований.

Валерий Демин отметил, что его подопечные показали настоящий характер, проявили упорство и целеустремленность. Он подчеркнул, что победы на «Рузском спринте» — это результат многолетних тренировок, дисциплины и веры в себя.