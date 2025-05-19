Спортсмены из Орехово-Зуева приняли участие в соревнованиях по спортивной борьбе

Во Дворце спорта «Восток» прошли Всероссийские соревнования по спортивной борьбе, посвященные памяти заслуженного тренера России Николая Карпенко. Этот турнир, ставший уже традиционным, является данью уважения человеку, внесшему большой вклад в развитие спортивной борьбы в округе и воспитавшему целую плеяду спортсменов.

Благодаря труду и преданности своему делу Николая Карпенко, тысячи детей в Орехово-Зуеве открыли для себя мир борьбы. Его воспитанники, среди которых есть мастера спорта международного класса, чемпионы мира и Европы, с благодарностью вспоминают своего наставника. Николая Карпенко не стало в 2023 году, и в память о нем в округе ежегодно проводится этот турнир. В этом году Дворец спорта принял около 200 борцов из 27 регионов Российской Федерации. В соревнованиях приняли участие юноши и девушки в возрасте до 18 лет.

Организаторы соревнований планируют в будущем расширить формат турнира, сделав его двухдневным и привлечь еще большее количество спортсменов со всей страны.