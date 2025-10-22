Спортсмены из Орехово-Зуева приняли участие в соревнованиях по гиревому спорту

Пресс-служба администрации округа сообщила о триумфальном выступлении местных спортсменов, завоевавших несколько медалей. В соревнованиях приняли участие более 200 юношей и девушек из 19 регионов России. Особенно отличились воспитанники спортивной школы «Легион» из деревни Давыдово Орехово-Зуевского городского округа. Юлия Карандеева и Карина Ненашева заняли первые места в своих весовых категориях. Степан Слащев завоевал серебряную медаль.

«Успех юных спортсменов — это результат кропотливой работы и профессионализма их наставников, Николая Соколова и Дениса Володина. К победе ребят привели не только физическая подготовка и техническое мастерство, но и упорство, выдержка, а также моральная поддержка, которую они оказывали своим подопечным на протяжении всего тренировочного процесса», — сообщили в администрации округа.