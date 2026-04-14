Спортсмены из Одинцова вышли в «финал четырех» Школьной лиги Подмосковья

Спортсмены из Одинцова вышли в престижный этап турнира — Финал четырех Школьной лиги Подмосковья. Команды представят округ сразу в трех видах спорта: волейболе среди юношей, баскетболе и шахматах.

Новые партии определят сильнейших в этом сезоне. Каждый матч обещает быть напряженным — в Финал четырех проходят только самые сильные команды региона, которые смогли показать высокий уровень в ходе отборочных этапов.

Расписание ближайших игр уже известно: все начнется с шахматных поединков, которые пройдут 20 апреля. Матчи по баскетболу в формате 3×3 состоятся 21 апреля. Завершат серию состязаний волейбольные встречи — они запланированы на 24 апреля.

Следить за ходом соревнований в прямом эфире, узнавать актуальные результаты матчей и быть в курсе всех новостей Школьной лиги можно на официальной странице проекта во «ВКонтакте».