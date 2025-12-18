Спортсмены из Одинцова стали призерами всероссийского турнира по тхэквондо

Спортсмены из Одинцовского округа успешно выступили в Волгограде на всероссийских соревнованиях по тхэквондо «Сталинградская битва». Воспитанники спортивной школы «ЛИДЕР» заняли призовые места — удостоены наград за первые места Николай Сычев и Анастасия Царанова, за третье место — Мурад Исмаилов.

Успех спортсменов является результатом профессиональной работы тренера-преподавателя Екатерины Папоновой.

Официальной датой появления тхэквондо в нашей стране принято считать 1988 год. Именно тогда была образована комиссия, представляющая этот вид боевого искусства при Советской ассоциации восточных единоборств.

Спортивная школа «Лидер» образовалась путем слияния двух опытных спортивных школ: «Арион» открыта в 2006 году и «Горки 10» — в 2002 году. Оба учреждения на протяжении длительного периода успешно воспитывали спортсменов и демонстрировали высокие результаты на соревнованиях.