Спортсмены из Одинцова стали призерами всероссийского турнира по бадминтону

Всероссийский турнир по бадминтону «Первенство Черноземья» проходил в Липецке с 24 по 28 сентября. Бадминтонисты из спортивной школы «Одинцово» успешно выступили на соревнованиях и привезли домой медали разных категорий.

Руководитель спортивной школы «Одинцово» Владимир Леонтьев тренировал ребят и поддерживал своих воспитанников на соревнованиях. Благодаря усилиям тренеров в возрастной категории до 11 лет Александр Каменщиков победил в парном разряде и занял третье место в одиночном. Бронзовую медаль в парном разряде выиграл Андрей Петров.

У 13-летних бадминтонистов три медали завоевал Максим Армасарь: два «золота» в одиночном и смешанном разрядах и «серебро» — в парном. Анна Стеценко была первой в парном разряде и третьей — в одиночном.

Также в возрастной категории до 13 лет две золотые и одну бронзовую награды завоевала Александра Голоднова, по одной «бронзе» в копилку спортивной школы «Одинцово» добавили игравшие в паре Илья Ашмарин и Егор Камалов. Успех сопутствовал и Нелли Крыловой — две золотые и одна бронзовая медали в возрастной категории до 15 лет. У 17-летних бадминтонистов в число медалистов вошли Арина Вуйтикова, Ксения Коломиец, Арина Яралова и Елизавета Бурцева.