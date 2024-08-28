Спортсмены из Одинцова стали призерами соревнований по бадминтону в Туле

Фото: Спортшкола "Одинцово"

Бадминтонисты из Одинцова показали успехи на всероссийском соревновании «Оружейная столица». Состязания проходили с 13 по 17 августа.

Турнир, являющийся этапом первенства России, собрал 290 юных бадминтонистов из 18 регионов страны. Руководитель спортшколы «Одинцово» Владимир Леонтьев отметил достойные результаты наших спортсменов.

В возрастной категории до 11 лет призерами стали Артем Шинкин и Кирилл Богомолов. Артем завоевал две серебряные медали: одну — в одиночном разряде, другую — вместе с Кириллом в парной категории.

Кирилл Богомолов также занял третье место в смешанной парной категории, завоевав бронзу вместе с Полиной Дитевой из Москвы.

Отметим, что, помимо бадминтона, в спортшколе «Одинцово» проводят занятия и подготовку к соревнованиям более чем по 10 видам спорта.

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