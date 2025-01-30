Спортсмены из Одинцова победили на всероссийском турнире по бадминтону

Всероссийские юношеские соревнования по бадминтону «Изумрудный кубок» проходили с 23 по 26 января в Нижегородской области. На них успешно выступили воспитанники спортивной школы «Одинцово».

Участие в турнире принимали около 200 спортсменов из девяти регионов России.

Руководитель спортшколы «Одинцово» Владимир Леонтьев рассказал, что сразу в трех разрядах завоевали медали Егор Камалов и Максим Армасарь. Егор выиграл в парном разряде, получил «серебро» в смешанном парном и «бронзу» в одиночном разрядах. Максим занял второе место в одиночном и парном, и третье — в смешанном парном разрядах.

Третьи места во всех трех разрядах заняла воспитанница спортшколы «Одинцово» Василиса Сигаева, а «серебро» в парном разряде взял Артур Каменщиков.

В этом году бадминтонисты спортшколы «Одинцово» уже занимали призовые места на московских соревнованиях «Детская лига» и первенстве Московской области.