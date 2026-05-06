Спортсмены из Одинцова победили на областном турнире по бадминтону

Межрегиональные юношеские соревнования по бадминтону памяти Заслуженного тренера России Бориса Глебовича прошли с 1 по 3 мая в подмосковном городе Красноармейске. Турнир оказался успешным для 17 воспитанников спортивной школы «Одинцово».

Серебряные медали для Одинцовского округа добыли Дарья Малашенко (одиночный разряд до 15 лет); Родион Алексеев и Данила Григоренко (пары до 11 лет); Данила Григоренко и Вероника Базутина (смешанный парный разряд до 11 лет); Артем Шинкин и Дарьяна Цецулина (смешанный парный разряд до 13 лет).

В число бронзовых призеров в различных разрядах вошли: Юлия Бегун, Дарья Караваева, Родион Алексеев, Данила Григоренко, Амина Алиева, Иван Никитин, Саша Каменщиков, Ева Крий, Вика и Аня Радыгины, Данила Григоренко, Вероника Базутина, Родион Алексеев, Юлия Бегун, Ева Денщикова, Жарких Владислав, Дарья Малашенко. Кроме того, Дарья Малашенко, стала обладателями медалей всех трех достоинств.