Спортсмены из Одинцова победили на межрегиональном турнире по бадминтону

Соревнования длились с 9 по 11 мая. В турнире приняли участие 179 спортсменов, представляющих четыре разных региона страны.

Руководитель спортшколы «Одинцово» Владимир Леонтьев, отметил выдающиеся достижения своих подопечных. Ева Денщикова стала победителем в парной категории для игроков до 13 лет и заняла второе место в одиночной категории для этой же возрастной группы. Никита Мурашов одержал победу в парной категории для юношей до 19 лет, а также Кирилл Богомолов в дуэте с Евой Денщиковой завоевал третье место в смешанной парной категории до 13 лет.

Отличные результаты продемонстрировал и Артем Шинкин, который занял третье место в одиночной категории до 13 лет, а в парной категории, выступая в тандеме с Кириллом Богомоловым, завоевал серебряные медали. Также стоит отметить выступления Дарьи Малашенко, Таисии Елисеевой и Александры Сергуниной, которые стали бронзовыми призерами в парных категориях до 15 и 17 лет. В категории до 11 лет бронзовыми медалистами стали дуэты Юлии Бегун с Дарьей Дмитриевой и Ивана Ванинского с Федором Быковым.