Спортсмены из Ногинска стали призерами всероссийского турнира по тяжелой атлетике

Спортсмены из Богородского округа привезли домой полный комплект медалей со всероссийского турнира по тяжелой атлетике «Серебряный гриф». Соревнования проходили в манеже Центрального стадиона «Арсенал» в Туле.

Участники сражались за призы заслуженного мастера спорта России Бориса Серегина. Соревнования стали самыми представительными за всю истории турнира. Масштабное спортивное событие собрало порядка 800 атлетов. Сильнейшие спортсмены со всех уголков России приехали, чтобы побороться за звание лучших.

Воспитанники Спортивной школы олимпийского резерва из Богородского округа достойно выступили на турнире. В общей копилке команды — три золотых, восемь серебряных и шесть бронзовых медалей. Спортсмены показали великолепную технику и силу духа. Так, Сергей Власов победил в весовой категории 67 килограммов среди юношей 13-17 лет, а Андрей Клыков в весовой категории 49 килограммов г занял второе место и впервые выполнил норматив кандидата в мастера спорта России.

Раскрыть свой потенциал и добиться столь высоких результатов на всероссийском уровне ребятам помогли их наставники — Ольга Бурнашева, Владимир Сущак и Иляна Аникеева.