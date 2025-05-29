Спортсмены из Ногинска стали призерами всероссийского слета

Всероссийские соревнования по спортивному ориентированию «Слет ориентировщиков — 2025» проходили в Москве. Богородский округ представляли 14 спортсменов, двое из них выиграли бронзовые медали.

Участники на протяжении трех дней показывали свои навыки в дисциплинах кросс-классика и кросс-лонг. Поскольку трасса заранее не известна, задача была сложной. Но ребята из Богородского округа ответственно подготовились к прохождению дистанции.

Награды в итоге принесла дисциплина «Кросс-эстафета. Два человека». В составе сборной команды Московской области третье место заняли Иван Похвалинский и Иван Копотков из Ногинска.

Ребята поделились, что участие в такого рода соревнованиях — это прекрасная возможность прокачать свои навыки, проверить себя на выносливость и стойкость духа.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.