Спортсмены из Ногинска стали призерами первенства ПФО по смешанным единоборствам

В Липецком округе прошел чемпионат Центрального федерального округа среди мужчин и первенство Центрального федерального округа среди юношей от 16 до 17 лет по смешанному боевому единоборству ММА. Спортсмены из Богородского округа привезли с соревнований серебряную и бронзовую медали.

Богородский округ на состязаниях представили Глеб Михалев и Иван Сизов. Иван показал свои умения в возрастной категории среди спортсменов от 16 до 17 лет. Ему пришлось нелегко, поскольку соперники были на голову выше и в прямом, и в переносном смысле. Но несмотря на трудности, боец смог завоевать серебро.

Еще один представитель Богородского округа Глеб Михалев выиграл на первенстве бронзовую награду. Он выступил в старшей группе.

Ребята занимаются в Ногинском клубе единоборств «Витязь». У Глеба уже есть опыт участия в профессиональных боях. На столь высоком уровне подготовил ребят к соревнованиям боксер, кикбоксер и боец тайского бокса, чемпион стран СНГ среди профессионалов Роман Попов.

Эти состязания стали отборочными на чемпионат и первенство Центрального федерального округа России по смешанному боевому единоборству ММА. За право оказаться там бились свыше 170 участников в возрасте от 14 лет.