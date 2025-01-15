Спортсмены из Ногинска стали призерами областного турнира по настольному теннису

Спортсмены из Ногинска завоевали бронзовую медаль на первом этапе Кубка Московской области по настольному теннису. Соревнования проходили с 9 по 11 января в Балашихе в спортивном комплексе «Метеор».

В турнире приняли участие 130 теннисистов из восьми регионов России. В соревновании у ребят была возможность не только побороться за призовые места, но и повысить разряд.

Воспитанница спортивной школы олимпийского резерва в Ногинске Анастасия Тугарина завоевала бронзу в парном разряде с Ксенией Ахаевой из Москвы. Девушки боролись за выход в четверку с соперницами из Балашихи, уступая со счетом 0:2.

В личном соревновании Анастасия заняла 11 место из 56.

Тренеры Татьяна Кулиева и Степан Кутепов достойно подготовили спортсменов. Второй и третий этапы пройдут в мае и ноябре.

Настольный теннис развивает координацию и ловкость. Тренировки укрепляют здоровье, а также дисциплинируют.