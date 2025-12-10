Спортсмены из Ногинска стали призерами «Кубка Арктики» по борьбе

Всероссийский турнир по греко-римской борьбе «Кубок Арктики» прошел в столице Поморья, Архангельске. Соревнования стали настоящим испытанием силы воли и продемонстрировали высочайший уровень спортивного мастерства участников.

«Кубок Арктики» проводится в Архангельске с 2012 года. Этот масштабный праздник спорта собрал более 500 спортсменов со всей России и стран СНГ Несколько дней турнира запомнились сотням болельщиков напряженными поединками, яркими победами и эмоциями.

В битве сильнейших свое мастерство и блестящую подготовку показали юные спортсмены из Богородского округа, привезя домой целую россыпь наград и медалей разного достоинства. Захар Зотов, Даниэль Васильев, Егор Пустовойтов, Семен Зотов и Муслим Магомедов в упорнейшей борьбе завоевали серебряные медали, а Марк Руденко — бронзовую.