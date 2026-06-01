Спортсмены из Наро-Фоминска завоевали медали Кубка России

Спортсмены клуба «Медведь» из Наро-Фоминска успешно выступили на Кубке России по смешанным единоборствам в Дагестане. Муслим Исрафилов стал победителем турнира, а его брат Али завоевал серебряную медаль.

Кубок России по ММА собрал сильнейших бойцов страны. В составе сборной Московской области на соревнованиях выступили представители Наро-Фоминска — братья Муслим и Али Исрафиловы. Оба спортсмена дошли до решающих поединков в своих весовых категориях и вошли в число призеров национального турнира.

Наиболее успешным стало выступление Муслима Исрафилова. По итогам соревнований он поднялся на высшую ступень пьедестала и получил золотую медаль Кубка России. Его брат Али также показал высокий уровень подготовки. По результатам финального боя спортсмен стал серебряным призером турнира.

«Мы много работали перед этими соревнованиями и старались показать максимум своих возможностей. Очень рады, что смогли достойно представить Наро-Фоминск и Московскую область на Кубке России», — отметил один из братьев Исрафиловых.

В клубе «Медведь» считают результат закономерным итогом длительной подготовки. Спортсмены регулярно участвуют в крупных турнирах и входят в число сильнейших представителей подмосковной школы смешанных единоборств.

Успешное выступление братьев Исрафиловых позволило Наро-Фоминску вновь заявить о себе на всероссийском уровне. Тренерский штаб и болельщики рассчитывают, что этот результат станет важным шагом на пути к новым достижениям спортсменов.