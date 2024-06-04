Спортсмены из Мытищ стали призерами чемпионата по легкой атлетике в Брянске

Чемпионат и первенство Центрального Федерального округа по легкой атлетике провели в Брянске. Спортсмены из Мытищ в составе сборной Подмосковья заняли призовые места.

Ильяс Авамилев взял два золота на эстафете в четыре этапа по 100 и 400 метров и установил личный рекорд на 800-метровой дистанции.

Егор Токаленко завоевал серебро в беге на 400 метров с барьерами. Бронзу взял Тимофей Шилов в тройном прыжке, а также стал победителем в эстафете в четыре этапа по 100 метров.

Отличились личными рекордами Ника Лохмотова в дистанции 400 метров и Сергей Хмурковский в дистанции на 800 метров.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».