Спортсмены из Мытищ победили на фестивале «Битва городов»

Фото: пресс-служба администрации городского округа Мытищи

Международный футбольный фестиваль «Битва городов» прошел на «Лукойл Арене» в Москве. Участие приняли спортсмены из Мытищ и более четырех тысяч футболистов из 70 регионов России и ближнего зарубежья.

Центр детского и юношеского спорта в Мытищах представила команда по мини-футболу 2013 года рождения. Соперниками футболистов стали спортсмены на два года старше: организаторы самостоятельно распределяют команды по группам.
«Соревнования проходили по двум форматам, — пояснил главный тренер мытищинской команды Сергей Балабоня. — Если бы мы играли в варианте семь на семь, то вряд ли бы справились с более старшими соперниками, ну, а в нашем привычном раскладе пять на пять команда продемонстрировала свои лучшие качества, благодаря чему и удалось выиграть главный трофей фестиваля в этой категории».
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Немцам пообещали войну. Сможет ли Германия подготовиться к конфликту

Собчак заявила о кризисе формата интервью на YouTube

ЕГЭ — все?!

«Не надо бояться, надо делать». Подмосковье оказалось лакомым регионом для Белоруссии

«В окопах атеистов не бывает». Легойда — про роль священников на СВО, религию и ИИ

Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте