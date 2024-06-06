Спортсмены из Мытищ победили на фестивале «Битва городов»

Международный футбольный фестиваль «Битва городов» прошел на «Лукойл Арене» в Москве. Участие приняли спортсмены из Мытищ и более четырех тысяч футболистов из 70 регионов России и ближнего зарубежья.
Центр детского и юношеского спорта в Мытищах представила команда по мини-футболу 2013 года рождения. Соперниками футболистов стали спортсмены на два года старше: организаторы самостоятельно распределяют команды по группам. «Соревнования проходили по двум форматам, — пояснил главный тренер мытищинской команды Сергей Балабоня. — Если бы мы играли в варианте семь на семь, то вряд ли бы справились с более старшими соперниками, ну, а в нашем привычном раскладе пять на пять команда продемонстрировала свои лучшие качества, благодаря чему и удалось выиграть главный трофей фестиваля в этой категории». Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».