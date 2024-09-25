Спортсмены из Можайского округа выступили на фестивале «Боксзабег»

Масштабное событие подмосковной осени — спортивный фестиваль «Боксзабег» — прошло в Серпухове. В нем приняли участие профессиональные спортсмены и любители из Можайского городского округа.

Воспитанники отделений Дворца спорта «Багратион» и молодые жители Можайска успешно финишировали в забеге на четыре километра среди юниоров.

Соревнования стартовали от площади Ленина, далее дистанция проходила около Высоцкого монастыря и завершилась на общественном пляже «Серпуховские Мальдивы» на Оке.

Для гостей фестиваля, кроме спортивной, приготовили и обширную развлекательную программу. Желающие смогли поучаствовать в различных мастер-классах, попробовать свои силы на скалодроме, поиграть в лазертаг и сдать нормы ГТО.

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