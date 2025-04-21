Спортсмены из Можайска выиграли 12 медалей на первенстве по синхронному плаванию

Соревнования проходили в Королеве. Воспитанники Можайского спортивного клуба по синхронному плаванию показали высокий уровень подготовки и отличные результаты.
Кирилл Дудин, Александра Фурта, а также дуэт Полины Кустовой и Дарьи Никулицы стали победителями первенстве городского округа Королев. Мирра Дрянцева-Казакова, Полина Кустовая, Арина Бондаренко и дуэт Александры Фурты и Арины Бондаренко завоевали серебряные награды. Бронзовыми призерами стали Анна Зайцева, Мария Ваколюк и Полина Кустова.
Участникам из Можайска также удалось повысить спортивные разряды. Александра Фурта успешно прошла испытания на второй взрослый разряд, исполнив сольную программу и фигурное плавание первого взрослого уровня. Арина Бондаренко подтвердила уровень третьего взрослого разряда. Воспитанникам Можайского спортивного клуба по синхронному плаванию и тренера Виктории Штаф также были присвоены юношеские разряды.
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