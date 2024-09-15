Спортсмены из Можайска стали призерами всероссийского турнира по многоборью

Воспитанники клуба «Функциональное многоборье» из Можайска заняли третьи места на всероссийских соревнованиях. Они выступили в разных возрастных категориях.

Екатерина Кулябкина и Иван Букин занимаются в секции Дома культуры поселка «Спутник» под руководством тренера Никиты Калинина. Екатерина выступила на соревнованиях в категории 11-12 лет, а Иван — в категории семь-восемь лет.

Оба спортсмена завоевали бронзовые медали по итогам выполнения упражнений комплекса.

Отметим, что на соревнованиях такого уровня Иван Букин побеждает во второй раз в этом году.

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