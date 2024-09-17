Спортсмены из Можайска стали призерами всероссийских соревнований по самбо

XIV Всероссийские соревнования по спортивному самбо среди мужчин и женщин и по боевому самбо среди мужчин «Бородино-2024» провели в Можайске. Участниками стали 336 спортсменов из 35 регионов России.

Самбисты состязались за призовые места два дня. Спортсменам, завоевавшим первое место, присвоят звание «Мастер спорта России по самбо».

Самбистка из Можайска Варвара Мишечкина заняла на соревнованиях первое место. К турниру ее подготовил тренер Алексей Павлов.

Мария Егорова стала бронзовым призером всероссийских соревнований. Она обучалась у тренеров Александра Нагулина и Игоря Степанова. Самбист Геннадий Мельников завоевал третье место, тренируют его Александр Нагулин, Игорь Степанов и Виктор Анохин.

В соревнованиях состязались 336 спортсменов, в том числе 252 кандидата в мастера спорта, 76 мастеров спорта и восемь мастеров спорта международного класса.

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