Спортсмены из Можайска стали призерами чемпионата России по джиу-джитсу

ДЮСШ по самбо и дзюдо

Фото: ДЮСШ по самбо и дзюдо

Спортсменки из Можайска завоевали комплект медалей на чемпионате России по джиу-джитсу. Они получили право выступить на апрельском чемпионате Европы на Кипре и на чемпионате мира в Тайланде.

Чемпионат России среди мужчин и женщин прошел в Санкт-Петербурге. Первое место завоевала Дарья Гайдучек, Карина Черевань — второе, а Галина Каштанова — третье.

Девушек подготовили тренеры спортивной школы по самбо и дзюдо Игорь Степанов и Дмитрий Грищенко.

Дарья Гайдучек и Карина Черевань прошли отбор на апрельский чемпионат Европы джиу-джитсу на Кипре и чемпионат мира в Тайланде, который пройдет в октябре 2025 года.

Ранее можайские спортсменки Полина Свиридова, София Максимова, Полина Макаева стали победителями, а Ксения Антонова — серебряным призером в своих категориях на первенстве России в Конакове. Они также получили право выступить на мировой арене.