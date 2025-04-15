Спортсмены из Можайска стали победителями всероссийского турнира по самбо

Воспитанники Можайской спортивной школы олимпийского резерва по самбо и дзюдо показали на соревнованиях высокий уровень подготовки и завоевали несколько медалей. Победителями турнира стали Ратмир Бакурин и Глеб Калугин. Спортсмены также выполнили нормативы кандидатов в мастера спорта.

Семен Дородкин выиграл серебряную награду. Бронзовые медали достались Тимофею Алешину, Никите Еремину и Демиду Шелепенкову. Несмотря на травму ноги, Демид сумел одолеть соперника в полуфинале, но в борьбе за золото уступил победителю.

Ранее победы на первенстве Московской области по самбо среди юношей и девушек 12-14 лет одержали можайские спортсменки Полина Свиридова, Алиса Волкович и Марина Алешина. Воспитанницы Можайской спортивной школы олимпийского резерва по самбо и дзюдо стали лучшими среди почти 300 сильнейших спортсменов из 36 городских округов Подмосковья.