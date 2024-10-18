Спортсмены из Можайска победили на всероссийском турнире по самбо
Воспитанники школы олимпийского резерва из Можайска успешно выступили на межрегиональном турнире по дзюдо среди спортсменов 2009–2010 годов рождения. Они привезли с соревнований медали.
Соревнования прошли в Туле. Ребята из Можайска выступили под руководством заслуженного тренера России Валерия Нагулина.
Победителем в весовой категории +90 килограммов стал Кирилл Ребров. В весе 63 килограмма лучшей стала Полина Макаева.
Софья Максимова и Екатерина Красноусова заняли второе место. «Бронзу» команде принесли Кирилл Тарасов и Артем Коньков.
Отметим, что до этих соревнований самбисты из Можайска уже становились победителями Первенства ЦФО по самбо среди юношей и девушек до 15 лет.
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