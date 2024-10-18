Спортсмены из Можайска победили на всероссийском турнире по самбо

Воспитанники школы олимпийского резерва из Можайска успешно выступили на межрегиональном турнире по дзюдо среди спортсменов 2009–2010 годов рождения. Они привезли с соревнований медали.

Соревнования прошли в Туле. Ребята из Можайска выступили под руководством заслуженного тренера России Валерия Нагулина.

Победителем в весовой категории +90 килограммов стал Кирилл Ребров. В весе 63 килограмма лучшей стала Полина Макаева.

Софья Максимова и Екатерина Красноусова заняли второе место. «Бронзу» команде принесли Кирилл Тарасов и Артем Коньков.

Отметим, что до этих соревнований самбисты из Можайска уже становились победителями Первенства ЦФО по самбо среди юношей и девушек до 15 лет.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».