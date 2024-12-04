Спортсмены из Можайска победили на первенстве ЦФО по джиу-джитсу

Борцы из Можайска привезли 25 медалей с первенства Центрального федерального округа по джиу-джитсу . В результате они будут представлять Подмосковье на соревнованиях всероссийского уровня в 2025 году.

В возрастной группе до 18 лет второе место получили Дарья Гайдучок и Тимофей Алешин, а третье — Екатерина Красноусова.

Наибольшее количество медалей завоевали спортсмены в категории до 16 лет. Шесть золотых медалей забрали Глеб Калугин, Полина Свиридова, София Максимова, Елизавета Семизорова, Ксения Антонова и Полина Макаева. Серебряная медаль досталась Марине Алешиной, а бронзовая — Кириллу Корякину, Андрею Ровнягину и Семену Дородкину.

В категории до 14 лет золото выиграли Ника Нагулина и Софья Аршинова, серебро — Софья Погодина, а бронзу — Артем Сапешко.

По итогам призеры и победители получили возможность выступить на Чемпионате и Первенстве России в 2025 году.

В округе поздравили заслуженного тренера Валерия Нагулина с высокими достижениями на турнире.

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