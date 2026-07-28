Спортсмены из Подмосковья завоевали медали на первенстве России по плаванию

С 21 по 25 июля в Калуге проходит первенство России по плаванию среди юниоров и юниорок в возрасте от 16 до 18 лет. Представители Московской области показали отличные результаты, завоевав две золотые, две серебряные и четыре бронзовые медали.

Среди победительниц — Диана Валиуллина, которая стала первой в плавании на 200 метров вольным стилем. Также она завоевала серебро в комплексном плавании на 400 метров. Еще одно золото в активе Карины Петросянц на дистанции 100 метров вольным стилем.

Серебряную медаль в эстафете 4×100 метров комбинированным плаванием среди юниорок завоевала сборная Московской области. В ее составе выступали Виктория Таранникова, Мира Булычева, Ангелина Львова и Карина Петросянц.

Бронзовые медали завоевали Егор Кочкин в плавании на 200 метров баттерфляем среди юниоров, Виктория Таранникова на дистанции 200 метров комплексным плаванием и Антонина Сидорова на дистанции 100 метров брассом.

Еще одну бронзу завоевала команда юниорок Московской области в дисциплине 4×200 метров вольным стилем. В этих соревнованиях регион представляли Виктория Таранникова, Полина Лейкина, Диана Валиуллина и Дарья Тимашпольская.

Первенство России по плаванию среди юниоров и юниорок — это одно из ключевых соревнований для молодых спортсменов, которое позволяет отобрать сильнейших для формирования юниорской сборной страны. Турнир проводится в соответствии с целями государственной программы «Спорт России».