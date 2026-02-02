Подмосковные школьники выиграли 12 медалей на чемпионате по подводному спорту

С 31 января по 1 февраля в Государственном гуманитарно-технологическом университете прошел отборочный чемпионат по подводно-исследовательскому спорту «IFURS-ГГТУ-Орехово-Зуево». В мероприятии приняли участие более 100 спортсменов, представлявших команды из пяти регионов России: Московской, Ленинградской, Тверской областей, Краснодарского края и Москвы.

Юные спортсмены из Московской области показали отличные результаты, завоевав 12 медалей: 4 золотые, 3 серебряные и 5 бронзовых. В разных возрастных категориях победителями стали Матвей Иванов и Марсель Чеучи из Шатуры, Ярослав Малинский из Клина, а также Артем Лобанов и Матвей Носов из Орехово-Зуевского городского округа.

Кроме того, в рамках чемпионата состоялся отборочный этап Всероссийского чемпионатного движения по профессиональному мастерству «Профессионалы». Первое место занял Артем Лобанов, второе и третье места — Николай Закревский и Илья Агаев из Орехово-Зуевского городского округа.

Организаторы чемпионата — Федерация по подводно-исследовательскому спорту IFURS, Государственный гуманитарно-технологический университет и ООО «ТехноСтандарт» (проект «Океаника») — провели соревнования при поддержке Министерства образования Московской области. Это мероприятие стало частью национального проекта «Молодежь и дети», направленного на поддержку талантливых детей и молодежи.