Спортсмены из Подмосковья заняли 1-е место на чемпионате по легкой атлетике

Сборная Московской области заняла первое место на чемпионате России по легкой атлетике, который проходил с 23 по 26 июля в Екатеринбурге. По итогам соревнований спортсмены региона набрали 849 очков.

Представители Московской области показали отличные результаты и завоевали 7 золотых, 11 серебряных и 9 бронзовых медалей. Среди победителей — Анна Садовничева, Кристина Вершинина, Александра Морозова, Полина Хомякова в женской эстафете 4х400 м.

Золотые медали также завоевали Владимир Никитин в беге на 5000 и 10000 м, Екатерина Ивонина в беге на 3000 м с препятствиями, Анна Садовничева в беге на 400 м. В метании копья не было равных Николаю Орлову, а Алексей Худяков стал лучшим в метании диска.

Серебряные медали завоевали Александр Бабенко в метании диска, Алексей Завалий в беге на 100 метров, Анна Красильникова в беге на 800 метров и Анастасия Красильникова в беге на 3000 метров с препятствиями.

Бронзовые медали завоевали Андрей Сапожников в беге на 100 метров, Александр Бабенко в толкании ядра, Тимур Моргунов в прыжках с шестом и другие спортсмены.

Чемпионат России по легкой атлетике — это главный национальный старт сезона, по итогам которого формируется сборная страны для участия в международных соревнованиях.