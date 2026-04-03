Спортсмены из Подмосковья взяли 2 медали на этапе Кубка России по сноуборду

В рамках VI этапа Кубка России по сноуборду представители Московской области показали выдающиеся результаты, завоевав серебряную и бронзовую медали в дисциплине «сноуборд-кросс-группа-смешанная» среди спортсменов 15 лет и старше.

Серебряную медаль получили Арсений Томин из областного Центра олимпийских видов спорта в Истре и Александра Паршина из Магадана. Бронзовыми призерами стали Данил Баранов из спортивной школы олимпийского резерва «Истина» в Истре и Анастасия Привалова из областного Центра олимпийских видов спорта в Истре.

Ранее Арсений Томин одержал победу в дисциплине «сноуборд-кросс» среди мужчин, а Анастасия Привалова завоевала серебряную награду в этой же дисциплине.

VI и VII этапы Кубка России по сноуборду в дисциплинах «сноуборд-кросс» и «сноуборд-кросс-группа-смешанная» проходят с 30 марта по 4 апреля 2026 года в Магадане в рамках государственной программы «Спорт России».

