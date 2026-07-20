Спортсмены из Подмосковья установили рекорды на фестивале «Прайд Спорт Фест»

На международном фестивале силовых видов спорта «Прайд Спорт Фест», который прошел 11 и 12 июля в московском VK Stadium, представители Московской области завоевали медали и установили мировые и всероссийские рекорды. Мероприятие собрало пять тысяч участников из 13 стран.

Победителем соревнований в строгом подъеме на бицепс в весовой категории до 140 кг стал серпуховчанин Дмитрий Жемаркин. Он установил мировой рекорд с результатом 115,5 кг.

Золотую медаль в жиме лежа в весовой категории до 90 кг завоевал Андрей Сапожонков из Талдома. Его результат в 270 кг стал официальным рекордом Азии.

Спортсменка из Дмитрова Анна Ших установила четыре рекорда России в весовой категории до 52 кг: в жиме лежа (62,5 кг), приседании (150 кг), становой тяге (175 кг) и сумме классического троеборья (387,5 кг).

Бронзовым призером в жиме лежа в весовой категории до 125 кг стал Анатолий Сербин из Люберец с результатом 270 кг. Его итоговые показатели также стали новым рекордом региона.

Центральным событием фестиваля стал Кубок памяти Николая Каганского федераций WPFP и WRPF. Призовой фонд турнира составил рекордные 25 миллионов рублей. Всего атлеты установили 106 рекордов России и 92 рекорда мира.