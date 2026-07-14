Спортсмены из Подмосковья выиграли 4 медали на летней Спартакиаде учащихся России

В Уфе (Республика Башкортостан) с 7 по 14 июля прошел финал XIII летней Спартакиады учащихся (юношеской) России по спортивной гимнастике. По сообщению пресс-службы министерства физической культуры и спорта Подмосковья, спортсмены из Московской области завоевали серебряную и три бронзовые медали.

Серебряную медаль в командном многоборье завоевали гимнасты из СШОР «Королев» Павел Маркин, Кирилл Ожерельев и Кирилл Добровенко, а также спортсмен из СШОР по летним видам спорта (Красногорск) Семен Негин.

Бронзовые медали на счету Вероники Устиновой (СШОР по летним видам спорта, Красногорск) за опорный прыжок, Кирилла Ожерельева за выступление на параллельных брусьях и Кирилла Добровенко за состязания на перекладине.

В соревнованиях приняли участие 147 спортсменов из 35 субъектов Российской Федерации. Программа соревнований включала обязательную и произвольную программы в командном многоборье, а также финалы в отдельных дисциплинах.

Соревнования по спортивной гимнастике в рамках летней Спартакиады учащихся России проводятся в соответствии с целями государственной программы «Спорт России».