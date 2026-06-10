Спортсмены из Московской области получили две бронзы на первенстве России по самбо

С 1 по 5 июня в Уфе прошло первенство России по самбо среди юношей и девушек 12–14 лет. Представители Московской области показали отличные результаты, завоевав две бронзовые медали.

Бронзовым призером в весовой категории до 38 кг стал Лев Коростин из спортивной школы олимпийского резерва по единоборствам города Воскресенска. Еще одну бронзовую награду команде принес Никита Голов из Одинцовского городского округа, также представляющий СШОР по единоборствам. Он замкнул тройку лидеров в весовой категории до 42 кг.

В первенстве приняли участие 745 спортсменов из 74 регионов страны. Турнир является одним из ключевых соревнований для юных самбистов и позволяет отобрать сильнейших для формирования юношеской сборной России.

Соревнования проводились в рамках федеральной программы «Спорт России».

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