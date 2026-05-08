Метатели из Подмосковья выиграли 7 медалей на всероссийских соревнованиях

В финальный день всероссийских соревнований по метаниям «Богатырь» в Сочи спортсмены из Московской области завоевали три золотые и одну бронзовую медали. Об этом сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

Победительницей соревнований в метании копья среди юниорок до 23 лет стала Варвара Судоплатова (областной Центр олимпийских видов спорта). Подмосковная спортсменка показала результат 54 метра 70 сантиметров, опередив соперниц из Санкт-Петербурга и Краснодарского края.

Золотую медаль в метании копья среди мужчин завоевал Николай Орлов (областной Центр олимпийских видов спорта) с результатом 77 метров 75 сантиметров.

Еще одно золото команде региона принес Александр Добренький (Московская область) в дисциплине «метание диска» с результатом 53 метра 18 сантиметров.

Бронзовым призером среди мужчин в метании молота стал Николай Андрюхин (СШОР «Метеор», Жуковский), который показал результат в 67 метров 28 сантиметров.

Ранее представительницы Московской области также показали высокие результаты: Юлия Кулагина стала победительницей соревнований в метании молота среди юниорок до 23 лет, Алисия Наумова завоевала серебро в метании молота среди женщин, а Анастасия Шкуратова заняла третье место.

Всероссийские соревнования по метаниям «Богатырь» прошли 6 и 7 мая 2026 года в Сочи в соответствии с целями федеральной программы «Спорт России». Турнир собрал 189 спортсменов из 26 регионов России.