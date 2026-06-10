Спортсмены из Московской области отличились на турнире по греко-римской борьбе

С 4 по 6 июня в Самаре прошли международные соревнования по греко-римской борьбе среди юношей до 18 лет памяти Игоря Найвальта «Новая Высота». Представители Московской области показали отличные результаты, завоевав пять медалей.

Победителем в весовой категории до 55 кг стал Максим Головенчиц из Подольска. Серебряную медаль в категории до 71 кг завоевал Тамирлан Гетигежев. Бронзовыми призерами стали Арсен Кудаев из Воскресенска в категории до 80 кг, Дмитрий Тельпиз из Подольска в категории до 45 кг и Максим Пыльцин из Подольска в категории до 60 кг.

Перед стартом соревнований главный тренер сборной России, заслуженный мастер спорта Николай Монов провел мастер-класс для самарских борцов и участников соревнований. Турнир «Новая Высота» является традиционным международным соревнованием, которое ежегодно собирает сильнейших юных борцов из различных регионов России и зарубежных стран. Состязания проводились в соответствии с целями федеральной программы «Спорт России».

Подробности можно найти на страницах министерства физической культуры и спорта Московской области в социальных сетях: [Telegram](https://t.me/minsportmo), [VK](https://vk.com/minsportmosobl), [МАХ](https://max.ru/id5047132964_gos).