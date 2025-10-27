Спортсмены из Лыткарина выступили на чемпионате по ориентированию

Спортсмены округа выступили на Чемпионате и Первенстве Московской области по спортивному ориентированию, а также на массовых соревнованиях, проходивших в Химках. За два дня соревнований команда из Лыткарина сумела завоевать более 20 медалей различного достоинства, подтвердив свой статус одного из лидеров спортивного ориентирования в регионе.

Как рассказали представители местной спортивной школы, соревнования включали в себя такие дисциплины, как кросс-классика и кросс-классика с общим стартом. Данные дисциплины представляют собой беговые дистанции по пересеченной местности, требующие от участников не только физической подготовки, но и умения быстро и точно ориентироваться на местности с использованием карты и компаса.

Особенно результативным для команды из Лыткарина стал первый день соревнований, когда спортсмены завоевали 13 медалей, включая несколько золотых наград. На следующий день копилка команды пополнилась еще десятью наградами, что позволило лыткаринцам занять лидирующие позиции в общем медальном зачете.

«Наши спортсмены показали высокий уровень физической и технической подготовки, доказав, что Лыткарино по праву является одним из признанных центров спортивного ориентирования в Московской области. Мы гордимся нашими ребятами и уверены, что они и дальше будут радовать нас своими успехами и достижениями», — сообщили в спортивной школе.