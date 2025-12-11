Спортсмены из Лыткарина выиграли Всероссийский чемпионат по плаванию

Соревнования, проходившие в Рузе, собрали юных пловцов со всех уголков России, стремящихся показать свои навыки и побороться за главный приз.

«Особенно отличился Родионов Елисей. Он одержал победу на дистанции 800 метров вольным стилем, заняв первое место в своей возрастной категории. Не остановившись на достигнутом, Елисей также продемонстрировал впечатляющую скорость на стометровой дистанции, завоевав второе место. Не менее важными достижениями порадовали и другие спортсмены», — сообщили организаторы.

Шевченко Даниил, Рязанов Артем и Сутормин Сергей выполнили нормативы на получение второго спортивного разряда. Успешно подтвердил свои навыки и Базаркин Макар, «защитив» третий спортивный разряд.