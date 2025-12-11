Спортсмены из Лыткарина выиграли Всероссийский чемпионат по плаванию
Воспитанники местной спортивной школы выступили на финальном этапе Всероссийских соревнований по плаванию «Mad Wave Challenge 2025». Молодые спортсмены продемонстрировали высокий уровень подготовки, принеся своему городу награды.
Соревнования, проходившие в Рузе, собрали юных пловцов со всех уголков России, стремящихся показать свои навыки и побороться за главный приз.
«Особенно отличился Родионов Елисей. Он одержал победу на дистанции 800 метров вольным стилем, заняв первое место в своей возрастной категории. Не остановившись на достигнутом, Елисей также продемонстрировал впечатляющую скорость на стометровой дистанции, завоевав второе место. Не менее важными достижениями порадовали и другие спортсмены», — сообщили организаторы.
Шевченко Даниил, Рязанов Артем и Сутормин Сергей выполнили нормативы на получение второго спортивного разряда. Успешно подтвердил свои навыки и Базаркин Макар, «защитив» третий спортивный разряд.